Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama katılımını artırmak, sosyal hayatta daha görünür olmalarını sağlamak ve farkındalık oluşturmak adına yürüttüğü projelere bir yenisini daha ekledi.

Dünya Down Sendromlular Günü kapsamında, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü içerisinde yer alan +1 Sokağı’nda down sendromlu çocuklar ve ailelerine yönelik iftar programı düzenlendi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi Gönüllü Gençlik Hareketi de aktif rol aldı.

Çocukların eğlenmesi ve keyifli vakit geçirmesi için düzenlenen dans gösterileri, yüz boyama etkinliği ve palyaço gösterileri büyük beğeni topladı.

Etkinlik boyunca hem çocuklar hem de aileleri iftar öncesi ve sonrası keyifli anlar yaşadı.

Etkinlik hakkında değerlendirmede bulunan aileler, bu tür programların çocukların sosyal becerilerini geliştirdiğini ve toplumla daha güçlü bağlar kurmalarına katkı sağladığını belirterek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.