2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, kamuda verimliliği artırmak ve liyakat esaslı insan kaynakları politikaları geliştirmek amacıyla yeni düzenlemeler yapılacak.

Kamuda Esnek Çalışma Modelleri Yaygınlaşıyor

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği koordinasyonunda yürütülecek çalışmalar kapsamında, kamu kurumlarında evden çalışma, hibrit çalışma ve kısmi süreli çalışma gibi esnek modellerin uygulanmasına yönelik mevzuat düzenlemeleri yapılacak. Bu adım, hem çalışan memnuniyetini artırmayı hem de kamu hizmetlerinde dijitalleşmeye uyum sağlamayı amaçlıyor.

Görevde Yükselmede Liyakat Esaslı Yeni Dönem

Programda dikkat çeken bir diğer başlık ise görevde yükselme sisteminin yeniden yapılandırılması oldu. Kamu personelinin terfi süreçlerinde liyakat ilkesine dayalı, adil ve ölçülebilir yöntemlerin geliştirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, yazılı ve sözlü sınavların ağırlıkları gözden geçirilerek işin niteliğine uygun bir denge oluşturulacak.

Dijitalleşme ile birlikte çalışma hayatında ortaya çıkan değişimlere uyum sağlamak amacıyla, sosyal güvenlik mevzuatı da güncellenecek. Kısmi süreli, evden veya hibrit çalışma gibi modellerin sosyal güvenlik sistemiyle uyumunu sağlamak için teknik ve hukuki altyapı güçlendirilecek. Böylece çalışanlar, esnek çalışma biçimlerinden yararlanırken sosyal haklarını korumaya devam edecek.

Kamu Personeli Bilgi Sistemi (KPBS) Geliştiriliyor

Kamuda insan kaynakları yönetiminde veriye dayalı karar alma süreçleri güçlendirilecek. Bu amaçla, Kamu Personeli Bilgi Sistemi (KPBS) üzerinden kamu çalışanlarına ilişkin güncel istihdam verileri merkezi biçimde erişilebilir hale getirilecek. Sistem, karar destek mekanizması olarak çalışacak ve kamu politikalarının daha etkin planlanmasına katkı sağlayacak.

2026 yılı itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemelerle birlikte, kamu yönetiminde dijital dönüşüm, verimlilik ve liyakat esaslı bir anlayışın hakim olması hedefleniyor. Bu kapsamda geliştirilecek esnek çalışma modelleri, hem çalışanların yaşam dengesini koruyacak hem de kamu hizmetlerinin kalitesini yükseltecek.