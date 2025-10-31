ATV ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 30 Ekim 2025 tarihinde yayımlanan bölümünde Halil Enver Soylu tarafından 1 milyon TL değerindeki soru açıldı.

Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği mezunu olan ve bilgisayar mühendisi olarak görev yapan Halil Enver Soylu, 500 bin TL değerindeki 11. soruya doğru yanıt vererek büyük finale yükseldi.

1 milyon TL değerindeki 12. ve son soru:

“Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?”

Şıklar:

A: Zeki Rıza Sporel

B: Faruk Ilgaz

C: Ziya Songülen

D: Şükrü Saraçoğlu

Yarışmacının nasıl bir cevap verdiği merak konusu olurken, sosyal medyada da “Kim Milyoner Olmak İster” etiketi kısa sürede gündem oldu. Fenerbahçe taraftarları, sorunun doğru cevabını konuşarak paylaşımlarda bulundu.

Büyük heyecana sahne olan bu anlarda, Halil Enver Soylu risk almak istemeyerek soruya cevap vermemeyi tercih etti ve yarışmadan 500 bin TL ödülle ayrıldı.

Yarışmanın 1 milyon TL değerindeki sorusunun doğru cevabı Fenerbahçe’nin kurucu üyesi ve ilk başkanı C: Ziya Songülen oldu.