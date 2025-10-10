2024 yılı KPSS B grubu puanı esas alınarak çeşitli kamu kurumlarına personel alımları yapılacak. Toplamda 200’den fazla kadro için duyurular yayımlandı. Adaylar başvurularını 13 - 24 Ekim 2025 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirecek.

Kontenjanlar Şu Şekilde:

26 Mühendis

41 Veteriner Hekim

25 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

108 Destek Personeli

Savunma Sanayii Başkanlığı 36 Uzman Yardımcısı Alacak

Savunma Sanayii Başkanlığı, aralarında elektrik ve bilgisayar mühendisliğinin de bulunduğu çeşitli alanlardan mezun 36 savunma sanayi uzman yardımcısı istihdam edecek.

🔹 Adaylardan en az 80 KPSS puanı ve 75 YDS (İngilizce) puanı istenecek.

🔹 Başvurular 13 - 27 Ekim 2025 tarihleri arasında başkanlığın resmî internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 24 Sözleşmeli Personel Alacak

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli kadrolarına yönelik 24 kişilik alım gerçekleştirecek.

İlgili ilana dair tüm detaylara Resmî Gazete üzerinden ulaşılabilecek.