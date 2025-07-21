Son Yolculuğuna Gözyaşlarıyla Uğurlandı

Otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra ailesine teslim edilen Demet Akarsu’nun cenazesi, Gümüşpala Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı’na defnedildi. Anne Suna Polat’ın tabuta sarılarak söylediği sözler yürekleri dağladı:

"Yavrumun başını yedi, hakkını helal et yavrum!"

Cinayetin Ardından Tüyler Ürperten Detaylar

Cin*yeti işlediği sırada alkollü olduğu öne sürülen Halil Tezkorkmaz’ın, Akarsu’yu kendisine dönmezse yakınlarına zarar vermekle tehdit ettiği, tartışma sonrası v*hşeti gerçekleştirdiği öğrenildi. Asıl d*hşet ise cin*yet sonrası yaşandı. Zanlı, öldürdüğü kadının fotoğraflarını ablası Dilek Hınıslı’ya gönderdi.

Sabıkalarla Dolu Geçmiş

Halil Tezkorkmaz’ın daha önce de birçok suçtan sabıkası bulunduğu ortaya çıktı. Ruhsatsız silah taşıma, kasten yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs gibi suçlarla sabıkalı zanlı, şiddet geçmişiyle dikkat çekiyor.

Kadına Yönelik Şiddet Yine Can Aldı

Demet Akarsu'nun v*hşice öldürülmesi, kadına yönelik şiddetin geldiği korkunç boyutu bir kez daha gözler önüne serdi. Aile ve kamuoyu, katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederken, sosyal medya üzerinden de “Demet için adalet” çağrıları yapıldı.