Onikişubat ilçesine bağlı Malik Ejder Mahallesi’nde bir ineğin sulama kanalına düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak kurtarma çalışması başlattı.

Dar ve su dolu kanalda mahsur kalan hayvanın zarar görmemesi için titizlikle hareket eden ekipler, halatlar ve özel ekipmanlar yardımıyla ineği bulunduğu yerden çıkardı. Zorlu geçen operasyon, ekiplerin koordineli çalışması sayesinde başarıyla sonuçlandı.

Yaşanan olay, hem hayvanların hem de vatandaşların güvenliği için hızlı müdahalenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.