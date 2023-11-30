Kahramanmaraş’ta Eğitim Öğretimin Başlamasıyla Birlikte Öğrencilerin İhtiyaçlarının Karşılanması İçin Okullarda Hizmet Veren Kantinlerde De Fiyatlar Cep Yakıyor.

Artan Girdi Maliyetleri Personel Giderleri Ve Kantin Kira Ücretleriyle Toplandığında Aradaki Fark Ürünlere de yansıyor.

Kahramanmaraş Sağlıklı Yaşam Ve Kantinciler Esnaf Dernek Başkanı Abdulkadir Zeki Gülmez gelinen Süreçte Kendilerinin de Zorluk Çektiklerine Dikkat Çekerek Bununla İlgili Çeşitli Görüşmeler Yaptıklarını Ve Çözüm Yolu Aradıklarını İfade Etti.