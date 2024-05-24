Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

23 maddelik yasayla, fahiş fiyat artışı cezası 100 bin liradan 1 milyon liraya, stokçuluk cezası 1 milyon liradan 12 milyon liraya yükselecek.

En az 3 defa stokçuluk yapan işyerine 6 gün kapatma cezası verilecek. Yasayla, kapalı pazar yerlerinde pazar yerlerindeki tezgahların aracılar yoluyla kiralanması da yasaklanacak.