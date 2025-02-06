Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Karadağ-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nađa Laković ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.KAYSERİ (İGFA) - Dost ve kardeş ülke Karadağ Meclisi Karadağ-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nađa Laković, Türkiye-Karadağ Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ile Dostluk Grubu yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti diye getiren Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’mize hoş geldiniz. Kayseri, 1,5 milyon nüfusu olan, 16 ilçesi ile ticaretin, sanayinin merkezidir” dedi.

Erciyes Kayak Merkezi’nin uluslararası standartta olduğunu söyleyen Büyükkılıç, şunları söyledi: “Kar yağınca yüzümüz gülüyor, bereket oluyor, zenginliğe vesile oluyor. Kayseri’miz büyükşehirler arasında hem belediyecilik hizmetleri açısından hem de nüfus oranına göre hizmet koşulları bağlamında çok iyi noktadadır. Sağlıkta, eğitimde iyi bir noktadayız. Tarım ve hayvancılık, son süreçte gelişen sektörler arasında, gastronomi de bizim olmazsa olmazımızdır. 6 bin yıllık geçmişi olan bir şehirden söz ediyoruz, değişik medeniyetlerin getirdiği tat, lezzet ve zenginlikten bahsediyoruz.”

Kayseri’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Karadağ-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nađa Laković, “Kendi adıma ve heyetim adına misafirperverliğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün burada olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz ve dediğiniz gibi size bereket getirdik inşallah. Sayın Validen Kayseri konusunda bilgiler edinme fırsatımız oldu. Diğer taraftan Kayseri’de 1,5 milyon insanın yaşadığını öğrendik. Aslında bizim ülkemizin nüfusunun iki katıymış bu” ifadelerini kullandı.

Laković, Karadağ’ın kış turizmine elverişli kuzey bölgesini bu konuda geliştirmek amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kış turizminde Erciyes ile edindiği tecrübeden istifade etmeyi amaçladıklarını belirterek, “Biz çok gelişmiş bir ülke olmayabiliriz ama turizmde iyi bir konumdayız. Karadağ’ın kuzeyinde daha çok kış turizmi geliştirecek potansiyele sahip bir bölge. O yüzden bugün aslında buradayız. Hem sizden yeni bir şeyler öğrenmek hem de sizin deneyimlerinizden faydalanmak ve sizden kuzey bölgemizi nasıl geliştireceğimiz konusunda bilgi ve tecrübe edinmek önemli olacak. Karadağ’a daha önce gelme fırsatınız olmadıysa sizi Karadağ’a davet edip, misafir olmanızı isteyeceğiz ve tekrar misafirperverliğiniz için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ziyaretin anısına hatıra fotoğrafı çektirilirken, Karadağ heyetine, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Zenginlikler Şehri Kayseri’ videosu da izletildi.