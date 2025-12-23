Karadağ, bir süre önce Türk vatandaşlarına yönelik vize prosedürlerinde değişikliğe gitmiş, bu karar özellikle turizm ve iş seyahatleri açısından çeşitli kısıtlamalara yol açmıştı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Karadağ makamları Türk vatandaşlarının ülkeye vizesiz şekilde giriş yapabilmesine yeniden olanak tanıyacak. Alınan kararın, gerekli resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından bu hafta içerisinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Yeni düzenleme ile birlikte Türk vatandaşları, Karadağ’a yapacakları turistik ve kısa süreli seyahatlerde tekrar vize muafiyetinden yararlanabilecek. Böylece son dönemde vize uygulaması nedeniyle yaşanan belirsizlikler ve seyahat planlarındaki aksaklıklar da ortadan kalkmış olacak.

Yeniden hayata geçirilecek vizesiz seyahat uygulamasının, iki ülke arasındaki turizm, ticaret ve kültürel ilişkilerin canlanmasına katkı sağlaması bekleniyor. Yetkililer, uygulamanın detaylarına ilişkin resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağını belirtirken, seyahat planı yapan vatandaşların güncel duyuruları takip etmeleri tavsiye ediliyor.