Karadeniz'in derinliklerinde keşfedilen doğal gaz, karaya ulaştırıldı
Zonguldak’tan karaya çıkarılacak Karadeniz doğalgazının ulusal hatta bağlanmasına sayılı günler kala test için yakılan gaz geceyi aydınlattı.
Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi’nde bulunan yakma ünitesindeki test alevleri 15 metre yüksekliğe ulaşırken gazın karadaki alevleri ilk kez göründü.
Öte yandan, görüntülerde karaya ulaştırılan doğal gazın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde bulunan yakma ünitesindeki dronla çekilmiş test işlemlerine de yer verildi.
Karadeniz doğalgazının karaya ulaşması sebebiyle 20 Nisan saat 20.23'te cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni' düzenlenecek.