Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında Rusya’nın Novoroski Limanı’na ilerleyen 274 metre uzunluğundaki KAIROS isimli tankerde büyük bir patlama meydana geldi ve gemide yangın çıktı. Aynı saatlerde Kastamonu açıklarında bulunan VIRAT adlı başka bir tankerin de isabet aldığı ve yardım talebinde bulunduğu bildirildi.

KAIROS’un 25 Kişilik Mürettebatı Kurtarıldı

Patlamanın ardından KAIROS üzerindeki 25 denizci, ekiplerin hızlı müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildi. Gemiye yönelik yangın söndürme çalışmaları devam ederken, durumun kontrol altında olduğu açıklandı.

VIRAT Mürettebatı İyi Durumda

Kastamonu açıklarında saldırıya uğradığı belirtilen VIRAT tankerinde bulunan 20 personelin sağlık durumunun iyi olduğu duyuruldu. Gemide yangın olmadığı fakat gövdede hasar tespit edildiği bildirildi.

Bakan Uraloğlu: “Drone Saldırısı İhbarı Geldi”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, VIRAT'ın kaptanının "drone saldırısı" ihbarında bulunduğunu açıkladı. Olayların Türkiye karasularında değil, münhasır ekonomik bölgede meydana geldiğine dikkat çeken Uraloğlu şu ifadeleri kullandı: