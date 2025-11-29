Dernek Başkanı Özlem Çakmak, etkinliğin yalnızca bir organizasyon değil “bir iyilik seferberliği” olduğunu belirterek, toplanan tüm bağışların şeffaf şekilde belgelendirileceğini ve tamamen çocukların sağlık, cerrahi süreçleri, eğitim-terapi destekleri ile ailelere yönelik sosyal projelere aktarılacağını vurguladı.

Dayanışma gecesinde, özel gereksinimli çocukların sağlık hizmetleri, eğitim-terapi süreçleri ve ailelere yönelik psiko-sosyal çalışmalar için kaynak oluşturulması hedeflendi.

Bağışların doğru alanlara yönlendirilmesinde, duyusal zekâ ve özel eğitim alanında faaliyet gösteren uzman kurumların referans rolü üstleneceği ifade edildi.