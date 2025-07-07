Aksu tv "sabır yükü" bu hafta Karbasan Mahallesi’nden seslendi
Aksu tv "sabır yükü" bu hafta Karbasan Mahallesi’nden seslendi
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Edinilen bilgilere göre, Karaokur Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aniden yoldan çıkarak bir ağaca çarptı. Bu çarpmanın hemen ardından, arkadan gelen başka bir araç da kaza yapan araca çarptı.

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Meydana gelen zincirleme kaza sonucunda ilk bilgilere göre 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralı araç sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara ilk müdahalenin olay yerinde yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldıkları bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.