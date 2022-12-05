Kaza, Kars-Iğdır Karayolu Tekneli köyü bölgesinde meydana geldi. Tekneli köyü bölgesinde sis ve buzlanan yolda kalan kamyonete 2 otomobil çarptı. Feci kazada araçta sıkışan Dağpınar Aile Hekimi doktor M.U. ağır yaralandı. Diğer araçlarda bulunan Y.M.ve M. K.'de yine çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince yapılan çalışmalar sonrası ambulanslarla kentte hastanelere sevk edildi.

Kaza sonrası Jandarma ve trafik ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan, yaralılardan doktor M.U. getirildiği Harakani Devlet Hastanesi'nde hemen ameliyata alındı. M.U.'nun durumun ağır olduğu öğrenildi.

Diğer yaralılar ise Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kars-Iğdır karayolunda meydana gelen trafik kazası ile ilgili tahkikat başlatıldı.