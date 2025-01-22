Vladimir Putin'den İlham Aliyev'e, Ersin Tatar'dan Kiryakos Miçotakis'e birçok lider başsağlığı mesajı gönderdi. Yangında hayatını kaybedenler için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1 günlük ulusal yas ilan edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a üzüntülerini iletti.

Aliyev mesajında, "Şahsım ve Azerbaycan halkı adına sizlere, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına en derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara şifalar diliyorum" dedi.

KKTC'de ulusal yas ilan edildi

KKTC'de, yangında hayatını kaybedenler için 1 günlük ulusal yas ilan edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, haberleri üzüntü ve endişe ile takip ettiğini belirtti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi.

Şanghay İş Birliği Teşkilatı da taziye mesajı yayımladı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani de, "Bu yıkıcı kaybın acısını çeken ailelere ve sevdiklerine en derin taziyelerimi iletiyorum" dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis sosyal medyadan taziye mesajı paylaştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "kalplerimiz yaşamını yitirenler ve aileleriyle birlikte" ifadelerini kullandı.

Birçok ülkeden başsağlığı mesajı geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı diledi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı dileğinde bulundu.

Almanya Başbakanı Scholz, derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı.

Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin yayınladığı başsağlığı mesajında, "Belçika Türkiye'nin yanındadır" ifadesini kullandı. Bolu'daki yangına ilişkin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile telefonla görüştüğünü belirtti.

Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanlığı ile Gürcistan ve İran Dışişleri Bakanlıkları da taziye mesajı yayımladı.