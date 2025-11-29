TÜİK, milyonların merakla beklediği kasım ayı enflasyon rakamlarını çarşamba günü açıklayacak. Bu veri, memur ve emeklilerin ocakta alacağı zam oranını büyük ölçüde belirleyecek olan 5 aylık enflasyon farkını netleştirecek.

TÜFE’de Son Durum

Ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE):

Aylık %2,55 ,

Aralık ayına göre %28,63 ,

Yıllık %32,87 ,

12 aylık ortalamalara göre %37,15 arttı.

Bu yılın ikinci yarısında enflasyon artışları sırasıyla:

Temmuz: %2,06

Ağustos: %2,04

Eylül: %3,23

Ekim: %2,55

Ekonomistlerin Kasım Tahmini: %1,31

32 ekonomistin katıldığı beklenti anketine göre kasım ayı için:

Aylık enflasyon beklentisi ortalaması: %1,31

Beklentiler: %1 ile %1,65 arasında değişiyor.

Bu tahmine göre yıllık enflasyonun:

%32,87’den %31,65’e gerilemesi bekleniyor.

Yıl Sonu Beklentisi %31,89

Ekonomistlerin 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi ise kasım itibarıyla %31,89 seviyesinde.

Yıl sonu tahmin aralığı %31 – %32,51 arasında.

Memur ve Emekli Ne Kadar Zam Alacak?

Kasım ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte:

5 aylık enflasyon farkı kesinleşecek ,

5 aylık enflasyon farkı kesinleşecek ,

Ocak ayında yapılacak maaş zamları daha netleşecek.

Aralık verisinin açıklanmasıyla zam oranı tamamen belirlenmiş olacak.