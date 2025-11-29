TÜİK, milyonların merakla beklediği kasım ayı enflasyon rakamlarını çarşamba günü açıklayacak. Bu veri, memur ve emeklilerin ocakta alacağı zam oranını büyük ölçüde belirleyecek olan 5 aylık enflasyon farkını netleştirecek.
TÜFE’de Son Durum
Ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE):
-
Aylık %2,55,
-
Aralık ayına göre %28,63,
-
Yıllık %32,87,
-
12 aylık ortalamalara göre %37,15 arttı.
Bu yılın ikinci yarısında enflasyon artışları sırasıyla:
-
Temmuz: %2,06
-
Ağustos: %2,04
-
Eylül: %3,23
-
Ekim: %2,55
Ekonomistlerin Kasım Tahmini: %1,31
32 ekonomistin katıldığı beklenti anketine göre kasım ayı için:
-
Aylık enflasyon beklentisi ortalaması: %1,31
-
Beklentiler: %1 ile %1,65 arasında değişiyor.
Bu tahmine göre yıllık enflasyonun:
-
%32,87’den %31,65’e gerilemesi bekleniyor.
Yıl Sonu Beklentisi %31,89
Ekonomistlerin 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi ise kasım itibarıyla %31,89 seviyesinde.
Yıl sonu tahmin aralığı %31 – %32,51 arasında.
Memur ve Emekli Ne Kadar Zam Alacak?
Kasım ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte:
-
5 aylık enflasyon farkı kesinleşecek,
-
Ocak ayında yapılacak maaş zamları daha netleşecek.
Aralık verisinin açıklanmasıyla zam oranı tamamen belirlenmiş olacak.