Siirt'in Şirvan ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 15 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen özel bir madene işçi taşıyan 34 DKK 706 plakalı midibüs, Şirvan-Cevizlik kara yolu Maden köyü yol ayrımında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Bedelli Askerlik Ücreti 2026 İçin İlk Hesaplamalar Geldi! İşte Beklenen Zam Oranı
Bedelli Askerlik Ücreti 2026 İçin İlk Hesaplamalar Geldi! İşte Beklenen Zam Oranı
İçeriği Görüntüle

Kazada, midibüsteki 2'si ağır 15 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA