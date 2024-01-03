ve Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması” suçlarından arandığı, toplamda 18 yıl 44 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Ç. A. İsimli şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kaynak: TRT HABER
ve Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması” suçlarından arandığı, toplamda 18 yıl 44 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Ç. A. İsimli şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kaynak: TRT HABER
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P