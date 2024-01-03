ve Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması” suçlarından arandığı, toplamda 18 yıl 44 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Ç. A. İsimli şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.