İsrail, Hamas ile arasında ateşkes anlaşması sağlandığının duyurulmasına rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor.

İsrail ordusu Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırları hedef aldı.

Saldırı sonucunda yaşamını yitirenlerin ve aralarında kadın ve çocukların bulunduğu yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonucunda yaralanan Filistinliler kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

Öte yandan İsrail’in Gazze kentinin batısındaki Şeyh Rıdvan mahallesine düzenlediği saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre en az 38 kişinin yaşamını yitirdiği, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.