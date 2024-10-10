Saldırıda yaralanan Filistinli çocuklar, tedavi edilmek üzere el-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.

Öte yandan ordunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı el-Rafii okulu bombaların hedefi oldu.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 Filistinli yaşamını yitirirken en az 15 kişi yaralandı. Aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar Gazze kentindeki Ehli Baptist Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.