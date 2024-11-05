Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırlarda saldırı sonrası yangın çıktığı belirtildi.

Saldırıda yaşamını yitiren 4 Filistinliye yakınları Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi bahçesinde veda etti. Yakınlarını kaybeden Filistinliler büyük üzüntü yaşadı.

Yaralı bir Filistinli yaşamını yitiren yakınına veda etmek üzere sedye ile hastane bahçesine getirilirken üzüntüsü yürekleri burktu. Naaşlar cenaze namazı sonrası defnedilmek üzere araçlarla hastaneden alındı.

Yaralı bir Filistinli yaşamını yitiren yakınına veda etmek üzere sedye ile hastane bahçesine getirilirken üzüntüsü yürekleri burktu. Naaşlar cenaze namazı sonrası defnedilmek üzere araçlarla hastaneden alındı.