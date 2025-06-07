İsrail ordusu Kurban Bayramı’nda da Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırları hedef alan saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti, 40’tan fazla kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenler arasında bir anne, bir baba ve iki çocuklarının da bulunduğu 4 kişilik bir ailenin olduğu aktarıldı. Saldırı sonucunda yaşamını yitirenlerin naaşları ile yaralılar kentteki Nasır Hastanesi'ne getirildi. Saldırıdan etkilenenlere hastanede müdahale edildi.