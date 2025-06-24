Midyat’ta Bıçaklı Kavga Can Aldı

Olay, 20 Haziran 2025 tarihinde Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kaldırımda başlayan kavga, caddeye taştı. Bu sırada kavga edenlerden Faruk A., dengesini kaybederek yola düştü.

Minibüs Çarpınca Hayatını Kaybetti

Faruk A.'nın yere düşmesinin ardından, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen minibüs, yolda yatan Faruk A.'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

O Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Öte yandan kavga ve minibüsün çarpma anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde kavganın caddeye taşındığı ve Faruk A.'nın minibüsün çarpmasıyla yere savrulduğu anlar net şekilde görülüyor.

Soruşturma Başlatıldı

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Minibüs sürücüsünün kimliğinin tespiti ve kavgaya karışan diğer şahısların belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.