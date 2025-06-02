Küçük Kız Hâlâ Kayıp

Kelly Smith, erkek arkadaşı Jacquen Appollis ve arkadaşları Steveno van Rhyn ile birlikte, Joshlin Smith’in kaçırılması ve insan ticareti suçlarından yargılandı. Mahkeme, annenin küçük kızını gözleri ve teni için bir sangoma (geleneksel şifacı)ya sattığına hükmetti. Tanık ifadelerinde, Smith'in kızını yalnızca 1100 dolar karşılığında sattığı ve şifacının çocuğu “gözleri ve teni” nedeniyle istediği belirtildi. Ne yazık ki, Joshlin Smith hâlâ bulunamadı.

Yargıçtan Sert Sözler

Yüksek Mahkeme Yargıcı Nathan Erasmus, karar sırasında “Verilebilecek en ağır cezadan daha azını hak eden hiçbir yönü yok” diyerek annenin davranışını sert sözlerle kınadı. Kelly Smith, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

İlk Günlerde Sempati Toplamıştı

Joshlin'in kaybolduğu ilk günlerde anne Smith, yerel halkın sempatisini kazanmış ve arama çalışmalarına destek verilmişti. Komşular, yaşadıkları kulübe tipi evlerin çevresinde, özellikle kum tepelerinde polisle birlikte günlerce kız çocuğunu aramıştı. Smith, kızını son olarak erkek arkadaşı Appollis’e bıraktığını ve bir daha görmediğini söyleyerek kendisini savunmuştu.