İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı Oruçreis Mahallesi'nde Salih Macat (38), eşiyle uzun süredir evde tartışmalar yaşıyordu. Macat'ın eşi 5 ay önce babasının evine taşındı.

Eşinin olduğu daireyi taşladı

Önceki akşam saatlerinde kayınbabasının evinin bulunduğu sokağa giden Macat, eşinin bulunduğu daireye taş atarak hakaretler etmeye başladı. Bir süre sonra evin önünden ayrıldı. Dün akşam saatlerinde tekrar evin önüne gelen Salih Macat'ı gören eşi, babası Orhan Doğan'a(58) haber verdi.

Tartıştığı damadına kurşun yağdırdı

Evine gelen Orhan Doğan sokakta damadı Salih Macat ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Orhan Doğan yanında bulunan silahla Macat'a 3 el ateş etti. Kurşunlardan biri Salih Macat'ın başına isabet etti.

Olay yerinde can verdi

Mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri başından vurulan Salih Macat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri Orhan Doğan'ı yanında bulunan silah ile olay yerinde yakalayarak polis merkezine götürdü.