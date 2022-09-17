Antalya’nın Kepez ilçesi'nde 21 yaşındaki Muhammet Fatih Güç, 24 Ağustos’ta evden çıktıktan sonra haber alınamadı.

Çocuklarından haber alamayan Mehmet ve Emine çifti, 29 Ağustos’ta polise kayıp başvurusunda bulundu.

Kayıp gencin arkadaşları öldüğünü iddia etti

Fatih Güç'ün arkadaşları, baba Mehmet Güç’e ulaşarak oğlunun kanalizasyonda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği iddiasında bulundu.

Bunun üzerine aile, dün akşam Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerindeki belirtilen adrese geldi.

Çizmeleri giyip oğlunu aradı

Baba Mehmet Güç, çizmelerini giyip kanalizasyonda yaklaşık yarım saat arama yaptı. Bir sonuca ulaşılaşamayan acılı baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla birlikte bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve belediye zabıta ekipleri geldi.

Ekipler, Muratpaşa ilçesi tarafından başlatılan arama çalışmalarında kanalizasyon içerisinde çalışma başlattı.

Gözü yaşlı anne sakinleştirildi

Çalışmaları gözyaşlarıyla izleyen anne Emine Güç, yakınları tarafından sakinleştirdi.

Ekipler, cenazenin farklı noktalarda olabileceği bilgisi üzerine Kepez ilçesi Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali içerisinde kanalizasyon noktalarında çalışma başlattı.

Muhammet’ten bir iz bulunamadı

İHA'nın hbaerine göre, gece 01.30’a kadar süren arama çalışması yaklaşık 7 saat sürdü ancak genç Muhammet’e rastlanılmadı.

Gözyaşlarıyla takip etti Çocuklarının hayatlarından endişe eden Güç ailesi, bugün sabah saatlerde çalışmaların başladığı ilk noktaya geldi. Dün gece ara verilen çalışmalar, bugün saat 11.30 sıralarında tekrar başladı.