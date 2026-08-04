Kayseri-Niğde Karayolunda Korkunç Kaza

Kayseri'nin İncesu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında büyük bir panik yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Kayseri-Niğde kara yolunun Saraycık Mahallesi mevkisinde seyir halinde olan 38 YILTUR 004 plakalı yolcu otobüsü, henüz ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otobüs şiddetli çarpışmanın etkisiyle devrildi.

Ekipler Seferber Oldu: 20 Yaralı Var

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, otobüste sıkışan veya yaralanan yolcuları kurtarmak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

İlk belirlemelere göre kazada 20 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından yaralılar, ambulanslarla Kayseri'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.