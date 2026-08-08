Otomobil Kontrolden Çıkarak Devrildi

Kaza, Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Köprübaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Enver Gökçe’nin yönetimindeki 22 KB 007 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Çevredeki sürücülerin kazayı görerek durumu bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

11 Yaşındaki Jinda Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, araçta yolcu olarak bulunan 11 yaşındaki Jinda Gökçe'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Enver Gökçe ile birlikte Dilek Gökçe ve Arjin Gökçe olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.