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Jandarma, yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 15 saat süren çalışma sonrası yangın söndürüldü.

Sazlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçesi sınırları içindeki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda dün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

Kayseri 'de Sultan Sazlığı Milli Park ı'nda dün çıkan yangın , itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık 15 saatte söndürüldü.

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