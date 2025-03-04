Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan aynın ikinci günüde iftar ve teravihte Kayserililerle ile bir araya geldi. Ramazan’ın bereketini ve paylaşmanın güzelliğini Kayserililerle birlikte yaşayan Başkan Büyükkılıç, iftarda Talas Belediyesi’nin İkram Sofrası’nda, teravih namazında ise Talas Dedeoğlu Camii’nde vatandaşlarla buluştu.KAYSERİ (İGFA) - Her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da Kayserililerle iç içe olmaya özen gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, iftar sofraları ve teravih namazlarında kentin muhtelif bölgelerinde vatandaşlarla bir araya geliyor.

Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, on bir ayın sultanı Ramazan’ın ikinci gününde Talas Belediyesi’nin Mevlana Restoran’da düzenlediği İkram Sofrası’na konuk oldu. Talas ilçesi sakinleri ile iftar sofrasının bereketini ve huzurunu paylaşan Büyükkılıç, vatandaşlarla sıcak ve samimi bir ortamda sohbet etti.

İftar programını değerlendiren Büyükkılıç, “Ramazan’ın bereketini ve paylaşmanın güzelliğini Talas Belediyesi’nin Mevlana Restoran’da düzenlediği İkram Sofrası’nda İl Başkanımız Sayın Hüseyin Okandan ve hemşehrilerimizle birlikte yaşadık” dedi.

Başkan Büyükkılıç, misafirperverliklerinden dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür ederek, “Bu anlamlı sofrada bizleri misafir eden Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a ve gönüllerini bizlere açan, hayır dualarıyla soframıza ve sohbetimize bereket katan kıymetli hemşehrilerimize ve sevgili öğrenci kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İftarda gençler başta olmak üzere vatandaşların ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Büyükkılıç, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerle de günün anısına bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ramazan’ın ikinci iftarında Başkan Büyükkılıç’a, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz eşlik etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, iftarın ardından Ramazan ayının üçüncü teravih namazında Talas Dedeoğlu Camii’nde vatandaşlarla buluştu.

Başkan Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte teravih namazının ardından vatandaşlarla çay eşliğinde sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Kayserililerle Ramazan ayının huzurunu paylaştıklarını belirten Büyükkılıç, “Talas Dedeoğlu Camii’nde eda ettiğimiz teravih namazının ardından kıymetli hemşehrilerimizle bir araya gelip gönülden muhabbet ettik. Ramazan ayının manevi huzurunu paylaşarak güzelleştiren tüm hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.