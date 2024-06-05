Dün sabah Kayseri'de 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan eğitim uçağı, Kocasinan ilçesi Hasan Arpa Mahallesi'nde bilinmeyen bir sebeple düştü.

Düşen eğitim uçağında hava pilot albaylar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen şehit oldu.

Şehit albaylar Yıldız ve Özen'in Türk bayrağına sarılı naaşları, Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınarak 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına getirildi.

Burada düzenlenen törene; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı ve 2. Hava Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, belediye başkanları, kaymakamlar, rektörler ve askeri erkan katıldı.

Memleketleri İzmir'e uğurlandı

Törende, şehitlerin özgeçmişlerinin okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftü Vekili Cabir Çelik tarafından dua edildi.

Törenin ardından şehitlerin cenazesi, memleketlerine ulaştırılmak üzere askeri uçakla İzmir'e uğurlandı.