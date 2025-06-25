Edinilen bilgilere göre, Alaattin Uzuntürk'ü yaklaşık bir hafta önce hayvanlarını otlatırken kene ısırdı. Kısa süre sonra rahatsızlanan Uzuntürk, ailesi tarafından Kürtün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Uzuntürk, buradan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç çoban, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bekar olduğu öğrenilen Uzuntürk'ün cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Trabzon’un Vakfıkebir ilçesi Deregözü Mahallesi’nde toprağa verilecek.

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Keneye Karşı Uzmanlardan Uyarı


Uzmanlar, özellikle yaz aylarında artış gösteren kene vakalarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Kırsal alanlarda hayvanlarla temas eden kişilerin düzenli olarak vücutlarını kontrol etmeleri, kene ısırığı tespit edildiğinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları öneriliyor.

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Kene Isırığı ve KKKA Hastalığı Nedir?


Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), kene ısırığıyla insanlara bulaşabilen ve ölümcül olabilen ciddi bir hastalık olarak biliniyor. Özellikle hayvancılıkla uğraşan veya kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların kene ısırıklarına karşı tedbirli olması hayati önem taşıyor.

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