KKKA Nedir?

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), keneler yoluyla insanlara bulaşan, ateş, baş ağrısı, kas ağrısı ve kanama gibi belirtilerle seyreden viral bir hastalıktır. Hastalığa Nairovirüs grubuna ait bir virüs neden olmaktadır.

Türkiye, hastalığın yaygın olduğu ülkeler arasında yer almakta ve her yıl özellikle bahar ve yaz aylarında vaka sayısında artış gözlemlenmektedir.

KKKA Nasıl Bulaşır?

KKKA hastalığının başlıca bulaşma yolları şunlardır:

Enfekte kenenin insanı ısırmasıyla

Enfekte hayvanların kanına veya vücut sıvılarına temas edilmesiyle

Hasta kişilerin kan veya vücut sıvılarına korunmasız şekilde temas edilmesiyle (sağlık çalışanları için risk oluşturabilir)

Kene tutunmasının ardından hastalığın bulaşma riski yüksektir. Bu nedenle kenelerin vücuttan doğru şekilde çıkarılması büyük önem taşır.

KKKA Belirtileri Nelerdir?

KKKA belirtileri genellikle kene tutunmasından sonraki 3 ila 7 gün içinde ortaya çıkar. En sık görülen belirtiler ise şunlardır:

Yüksek ateş

Şiddetli baş ağrısı

Kas ve eklem ağrıları

Halsizlik ve yorgunluk

Bulantı, kusma

Ciltte kanamalar (özellikle ileri vakalarda)

Burun ve diş eti kanamaları

İdrarda kan görülmesi

Erken teşhis ve müdahale, hastalığın ağır seyretmesini önleyebilir.

KKKA Tedavisi Nedir?

Şu an için KKKA'ya karşı kesin bir antiviral tedavi bulunmamaktadır. Ancak erken dönemde hastaneye başvuran hastalara uygulanan destekleyici tedavi sayesinde iyileşme şansı artmaktadır.

Tedavi yöntemleri şunlardır:

Yoğun sıvı desteği

Ağrı kesici ve ateş düşürücüler

Kanamayı önleyici önlemler

Gerekli durumlarda kan veya plazma desteği

Hastanede tedavi altına alınan hastaların sağlık durumları yakından takip edilir. Ciddi vakalarda ölüm riski bulunmaktadır.

KKKA'dan Korunma Yolları Nelerdir?

KKKA hastalığından korunmak için alınması gereken başlıca önlemler şunlardır:

Kırsal alanlarda uzun kollu giysi ve pantolon giyilmesi

Pantolon paçalarının çorap içine sokulması

Vücut düzenli şekilde kene yönünden kontrol edilmesi

Kene tespit edilirse sağlık kuruluşunda doğru şekilde çıkarılması

Hayvanlarla temasta eldiven ve koruyucu kıyafet kullanılması

Hasta kişilerle temas edilmemesi veya temas sırasında koruyucu ekipman kullanılması

KKKA, önlem alınmadığında ölümcül sonuçlara yol açabilen ciddi bir hastalıktır. Özellikle yaz aylarında kırsal alanlarda bulunan vatandaşların dikkatli olması, kene ısırmalarına karşı önlem alması büyük önem taşır.

Hastalığa dair belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.