Kent Genelinde Yeni Şehir Projesi Hızla Sürerken Alınan Kararla Yıllardır Bir Türlü Çözüme Kavuşturulamayan Tekke Olarak Bilinen Yusuflar Mahallesi, Kentsel Tasarım Projelerine Dahil Edilmişti. Gelinen Süreçte, Bakanlık İle Büyükşehir Belediyesi Girişimleriyle Tekke’de Yıkım Çalışmaları Başladı.

Yusuflar Mahallesi Daha Önce De Kentsel Dönüşüm Alanı Olarak Belirlenmişti Ve 29 Haziran 2017'de İlk Kazma Vurulmuştu. Ancak, Süreç Boyunca İlerleme Kaydedilememişti. Deprem Sonrası Yerel Yönetimlerin Oluşturduğu Şehir Planına Uygun Olarak, Yusuflar Mahallesinin Tarihi Dokusunu Ve Sürdürebilirliğini Koruyacak Şekilde Yeni Bir Plan Hazırlandı.

Bölgedeki Çalışmalar Yakın Bir Zamanda Başlayacak. 27 Hektarlık Alana Sahip Yusuar Mahallesi İçin Planlanan Bin Konutluk Yeni Proje, Tarihi Yapıların Öne Çıktığı Bir Tasarıma Sahip olacak.

