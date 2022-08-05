Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’nde görevli Yüksek Orman Mühendisi Rasim Çetiner, bölgedeki biyolojik çeşitliliğe yönelik çalışmalar sırasında 2013 yılında Babadağ ilçesinde 1800 metre yükseklikte fotoğrafladığı “Denizli sümbülü”nü literatüre kazandırdı.

Çetiner'in Çameli ilçesinde 2019 yılında 2 bin 200 metrede fotoğrafladığı ve Denizli Yünlügelini olarak isimlendirilen yeni bitki türüne ise soyadına atfen “Rindera Cetineri” adı verildi.

Çetiner, son olarak Çameli'deki Karkın Yaylası’nda yeni bir bitki türünü daha keşfetti.

“Hanımperçemi”

Pamukkale Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Semiz ile birlikte yürütülen çalışma sırasında Çetiner'in önerisiyle alınan örneklerin DNA analizleri sonucu yeni bir civanperçemi türü saptandı.

Yeni bitki türü, bir bilim dergisinde yayınlanan makaleyle “Hanımperçemi/Achillea Alimeana & Semiz ve Uysal” ismiyle bilim dünyasına tanıtıldı.

Bitkinin isimlendirilmesinde, kaşifi olan Rasim Çetiner'in 2005 yılında kaybettiği eşi Alime Çetiner'e atıf yapıldı.