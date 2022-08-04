Olay, saat 15.00 sıralarında Cide'ye bağlı Çayüstü köyünde meydana geldi.

Murat Gökdağ, bahçesinden yolu kapatan kiraz ağacını keserek yolu açmak istedi.

Gökdağ, kesim yaptığı sırada ağaç dalının kopup kendisine çarpmasıyla bulunduğu yerden düştü.

Olay anında Gökdağ'ın yanında olan yeğeni Buğra Gökdağ'ın haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Murat Gökdağ'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gökdağ'ın cenazesi, savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.