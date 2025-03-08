Ramazan ayının en özel anlarından biri olan iftar vakitleri, Kahramanmaraş’ta farklı bir atmosferde yaşanıyor.

Oruçlarını huzurlu ve doğal bir ortamda açmak isteyen vatandaşlar, mangallarını alarak Kılavuzlu Mesire Alanı’na akın etti.

Mis gibi doğa kokusu, kuş cıvıltılarının huzur veren sesi eşliğinde kurulan sofralar, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini sundu.

Aileler, sevdikleriyle birlikte gökyüzünün kızıllığa büründüğü bu eşsiz manzarada, iftarlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.

Kılavuzlu’nun serin esintisi eşliğinde yanan mangallar, pişen nefis yemeklerle birleşerek keyif dolu anlara sahne oldu.

Tatlı bir telaşla hazırlanan sofralar, paylaşmanın ve bereketin en güzel yansıması oldu.

Vatandaşlar, doğayla iç içe iftar yapmanın huzurunu yaşarken, Ramazan ayının manevi atmosferini de doyasıya hissetti.