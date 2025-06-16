ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yine ilginç bir soruyla gündem oldu. Yarışmada yöneltilen soruda, “Hangi başkentin polis teşkilatı, 2022 yılı içerisinde, günümüzdeki değeri yaklaşık 26 milyon dolar tutarında olan kayıp paranın şehirdeki polis karakollarına teslim edildiğini açıklamıştır?” denildi.

Sorunun şıkları ise şöyleydi:

A) Kopenhag

B) Buenos Aires

C) Tokyo

D) Yeni Delhi

Seyircileri ekran başına kilitleyen bu soru, sosyal medyada da çok konuşuldu. Doğru cevap ise Tokyo oldu. Japonya’nın başkenti Tokyo’da 2022 yılında vatandaşlar tarafından bulunan yaklaşık 26 milyon dolar değerindeki para, polis karakollarına teslim edildi. Bu olay, Japon halkının dürüstlüğünü ve güvenlik kültürünü bir kez daha gözler önüne serdi.