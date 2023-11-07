ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Yarışmaya katılan Hilmi Can Söğüt'e, "Hangi iki ünlü futbol takımı arasında oynanacak bir lig maçını yerinde izlemek için gitmeniz gereken ülke İskoçya'dır?" sorusu yöneltildi.

Joker haklarını peş peşe kullandı

Söğüt, soruda takılınca önce 'seyirciye sor' daha sonra ise 'telefon' joker hakkını kullandı.

Yarışmacının yaşadığı bu olay sosyal medyanın diline düştü.



Doğru cevap verdi

Hilmi Can Söğüt'ün telefon jokeri, B şıkkını söyleyerek soruya doğru cevap verdi.

Son olarak genç yarışmacı 20 bin TL'lik soruyu bildi ve elenmekten kurtuldu.