Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, değerli kağıtların 2026 yılında uygulanacak satış bedelleri belirlendi.

Buna göre;

noter kağıdı ve beyanname bedeli 149 lira,

protesto, vekaletname, resen senet bedeli 298 lira,

pasaport bedeli 1351 lira,

ikamet izni bedeli 964 lira oldu.

Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için 220 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için ise 440 lira ödenecek.

aile cüzdanı bedeli 1202 lira

sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 1690 lira,

motorlu araç tescil belgesi 1511 lira,

iş makinesi tescil belgesi 1261 lira,

banka çekleri (her bir çek yaprağı) 95 lira,

mavi kart 220 lira,

yabancı çalışma ve çalışma izni muafiyeti belgeleri bedeli 964 lira olarak belirlendi.

Tebliğ, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.