Kahramanmaraş’ta Eğitimin Lider Aslanları KİPAŞ Eğitim Kurumları, Cumhuriyet’in 101. yılı dolayısıyla öğrenci ve öğretmenlerin katkılarıyla büyük bir coşku içinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları düzenledi. Okulun geniş kampüsünde gerçekleştirilen etkinlikler, çeşitli gösteriler, şiir dinletileri, müzik performansları ve sanatsal etkinliklerle dolup taştı. Öğrenciler hazırladıkları gösterilerle Cumhuriyet'in kazanımlarını yansıtarak birlik ve beraberlik mesajları verirken, izleyenlere bayram coşkusunu aktardılar.

Etkinlik boyunca öğrenciler, Cumhuriyet'in kuruluşunu anlatan şiirler okuyup marşlar seslendirerek duygu dolu anlar yaşattı. Türk halk müziğinden eserler seslendiren koro ve Kurtuluş Savaşı ile Cumhuriyet’in kazanımlarını anlatan tiyatro gösterisi ise izleyicilerden büyük beğeni topladı. Öğrencilerin yoğun emek harcayarak hazırladığı bu gösteriler, tüm izleyicilere unutulmaz bir bayram coşkusu yaşattı.