Yaptığı Proje Ve Yatırımlarla Dünyada Adından Sıkça Söz Ettiren Kipaş Holding Bünyesindeki Kipaş Eğitim Kurumları Öğrencilerin Hayal Gücünü, Bilimi, Teknolojiyi Kullanarak İmza Attığı Birbirinden İlginç Projelerin Yer Aldığı, Sporun, Sanatın, Eğlencenin Doyasıya Yaşandığı "Kipaş Bilim Festivali" Başladı.

Festival Kapsamında Projeler, Canlı Deneyler, Lego Robotik, Arduino, Müzik, Eğlenceli Etkinlikler Ve Yarışmalar Gibi Birbirinden Renkli Faaliyetlerle Öğrenciler Unutamayacakları Bir Gün Yaşadı.

Öğrenciler Gerçekleştirdikleri Deneylerle de Kimi Zaman Heyecanlandırırken Kimi Zaman İse Hayran Bıraktılar.

Okul Bahçesinde Gerçekleştirilen Etkinliklere Katılan Öğrenciler Duydukları Memnuniyeti Dile Getirerek Projeleri Hakkında Bilgiler Verdi.

Kipaş Eğitim Kurumları Ortaokul Müdürü Mücahit Dağdelen Öğrencilerin Deneyim Ve Gözlemlerini Projeleriyle Geliştirdiklerini İfade Etti.