Kipaş Holding ve Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında, mezun öğrencilerin katılım sağladığı K-Start Programı kapsamında bir protokol imzalandı. Program, genç adayların teknoloji tabanlı yüz yüze ve çevrimiçi eğitimlerle yetkinliklerini artırmayı hedefliyor. Eğitimlerin ardından öğrencilere iş imkanı sağlanıyor, böylece mesleki gelişimlerine doğrudan katkı sunuluyor.

Program çerçevesinde ayrıca, mentörlük desteğiyle öğrencilerin birebir takip edilmesi ve kariyer yolculuklarında daha güçlü adımlar atmaları amaçlanıyor. Bu kapsamda, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Gümüşer, öğrencilerle bir araya gelerek, Kipaş Holding bünyesinde çalışma hayatına başlayan gençlerle sohbet etti.

Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Gümüşer, bu yıl hedeflerinin 100 öğrenciyi istihdam etmek olduğunu belirterek, Kipaş Holding olarak gençlere yönelik bu tür projelere büyük önem verdiklerini vurguladı.