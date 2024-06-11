Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen törende, gurur ve mutluluk bir arada yaşandı.

Mezuniyet sonrasında Aksu Haber’e konuşan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz duygularını dile getirdi.

Öksüz, "Bu özel günde öğrencilerimizin mezuniyetini kutlamak ve onların başarılarına tanıklık etmek bizim için büyük bir onur. Kipaş Eğitim Kurumları olarak, her zaman nitelikli ve başarılı bireyler yetiştirmeyi hedefledik. Bugün burada mezun olan gençlerimizin, gelecekte büyük başarılara imza atacağına inanıyorum," ifadelerini kullandı.

Ayrıca öksüzün eşi Ayça Öksüz de oğullarını mezun etmenin haklı gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Mehmet Hanefi Öksüz'ün oğlu Mehmethan Öksüz de mezun olmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyleyerek kendisine destek veren ailesine minnettar olduğunu ifade etti.

Coşkulu geçen mezuniyet töreni, öğrencilerin ve ailelerinin unutulmaz anlar yaşadığı, aynı zamanda duygusal ve gurur dolu anlara sahne oldu.

Kipaş Eğitim Kurumları, bir kez daha eğitimdeki kalitesini ve öğrencilerine kattığı değeri gözler önüne serdi.

Mezun olan tüm öğrenciler, geleceğe umut dolu adımlarla ilerlerken, Kipaş Eğitim Kurumları da başarılı mezunlarıyla gurur duydu.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt