Kahramanmaraş’ın en köklü firmalarından biri olan Kipaş Holding, kentin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmaya devam ediyor.

Kurulduğu günden bu yana sadece sanayi ve ekonomi alanında değil, aynı zamanda toplumsal projelerde de aktif rol üstlenen Kipaş Holding, bu kez şehrin gururu haline gelen İstiklal Spor’a isim sponsoru olarak destek verdi.

Kahraman kentin moral ve motivasyon kaynağı konumundaki İstiklal Spor’a verdiği destekle bir kez daha toplumsal sorumluluk bilincini ortaya koyan Kipaş Holding, spora olan duyarlılığıyla takdir topladı.

Ekonomiye olduğu kadar sosyal hayata ve sporun gelişimine de büyük önem veren Kipaş Holding, Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor ve Kipaş İstiklalspor Basketbol Takımı’na sağladığı desteklerle de takdir topluyor.KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, her iki takımın da elde ettiği şampiyonlukların, şehir adına gurur verici olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “

Öksüz, “Bu tür başarılar, ancak birlik ve beraberlik içinde mümkün olur. İstiklal Spor’un ortaya koyduğu mücadele ve azim, hepimiz için gurur kaynağı. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim,” dedi.

Hanefi Öksüz ayrıca, kentin her alanda gelişmesi için üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Kipaş Holding’in sadece sanayi değil, kültür, spor ve eğitim gibi farklı alanlarda da elini taşın altına koymaktan çekinmeyeceğini belirtti.

Kipaş Holding’in bu anlamlı desteği, kentte sporun gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra, genç nesillerin spora olan ilgisini artırmak adına da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.