Gerçekleştirilen Etkinliğe Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Gümüşer’in Yanı Sıra Kulüp Üyeleri Ve Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Katılım Sağladı.

Burada Aksu Haber’e Konuşan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Gümüşer Kipaş Ailesi Olarak Bu Tür Sosyal Sorumluluk Projelerine Önem Verdiklerinin Altını Çizdi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman İse Kipaş Holding Ailesine Şehit Ve Gazi Çocukları Adına Teşekkür Etti.

Kipaş Holding Doğa Ve Yaşam Kulübü Başkanı Hakan Mehmetcikoğlu Güzel Bir Etkinlik Gerçekleştirdiklerine Dikkat Çekerek Katılanlara Teşekkür Etti.