İstanbul Esenler'de kira anlaşmazlığı tartışması kanlı bitti.

Tuna Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde yaşanan olayda Serkan Akçiçek, kiracısı olan Selahattin D. ile bir süredir kira anlaşmazlığının önüne geçemedi.

Ev sahibini bıçakla yaraladı

Akçiçek, anlaşamadığı Selahattin D.'den çıkmasını istedi. İkili arasındaki tartışmada Selahattin D., Serkan Akçiçek'i bıçakladı.

Serkan Akçiçek, kanlar içinde yere yığılırken bıçakla yaralayan Selahattin D. isimli kişi de olay yerinde bekledi.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Akçiçek'e ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan Serkan Akçiçek, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı.

Polis ekipleri, tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.