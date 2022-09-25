Adana'nın Yüreğir ilçesinde 20 Eylül günü saat 16.00 sıralarında sabah saatlerinde evden ayrılan 26 yaşındaki Sinan Y., arkadaşlarıyla görüşerek, mahalledeki kıraathaneye gitti.

Kıraathanede arkadaşlarıyla oturan Sinan Y.'nin yanına yaklaşan 2 şüpheli kalaşnikof ile ateş açtı.

Silahtan çıkan kurşunlar duvardan sekip, Sinan Y. ile olayla ilgisi olmayan 28 yaşındaki Mesut A.’nın kollarına isabet etti.

Şüpheliler olay yerinden kaçtı

Saldırgan şüpheliler, silahlı saldırının ardından otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumu iyi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Sinan Y. ile Mesut A.’nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

2 şüpheli tespit edildi

Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin 22 yaşındaki Emir Atli ile 25 yaşındaki Kadir Turan olduklarını belirledi.

Husumet besleyerek, silahla saldırdı

Yapılan çalışmada Atli’nin bir süre önce içki içtiği arkadaşı Sinan Y. ile tartıştığı, çıkan kavgada da darbedildiği belirlendi. Atli’nin o günden bu yana Sinan Y.’ye husumet beslediği öne sürüldü.

Ekipler, 19 Mayıs Mahallesi’ndeki bir evde saklandıkları belirlenen şüphelileri, operasyonla yakaladı. Evde yapılan aramada ise olayda kullanılan Kalaşnikof tüfek de ele geçirildi.

"Silahı tanımadığım bir Suriyeliden aldım"

Emniyete götürülen şüpheli Atli, ifadesinde, "Beni dövdüğü için sıktım. Silahı da tanımadığım bir Suriyeliden aldım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emir Atli ile Kadir Turan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.