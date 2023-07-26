Kiralık evde fiyatları düşürecek model ortaya çıktı.

Son dönemlerde ciddi seviyelere kadar çıkan kiralık ev sorununa yeni çözüm geldi. Gelen çözüm ile kira fiyatları yüzde 50 düşecek. 3 yıllık kira sözleşmeleri imzalanacak ve orta gelirliye 49 yıla kadar içinde kalabileceği ev kiralanacak.

Söz konusu yeni proje ile devlete ait arsalar bedelsiz şekilde söz konusu şirketlere verilecek ve arsa maliyeti ortadan kaldırılacak. 49 yıllığına ihale yolu ile özel şirketlere bedelsiz verilecek arsalara yapılacak evler, dar ve orta gelir grubundaki ailelere kiraya verilecek. 100 metrekarelik bir evin kirası en fazla 4 bin lira olacak. Evi yapan 49 yıllığına üst kullanım hakkına sahip olacak. Bu süre boyunca kira, özel şirket tarafından alınacak. 49 yıl sonra ise ev devlete kalacak.

Söz konusu yeni proje ile ilgili açıklama yapan GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, konutta en büyük maliyetin arsa maliyeti olduğunu söyleyerek, "Şu anda toplam maliyet içinde arsanın payı Türkiye ortalamasında yüzde 50 seviyelerinde. Kamu kuruluşlarının, yerel yönetimlerin veya benzeri kurumların elindeki arsalar, belli bir dönemde kamu–özel işbirliği yöntemi ile değerlendirilerek ve bir kira tarifesiyle belli üst limitler konularak on binlerce düşük kiralı konut üretilebilir" dedi.

Kalyoncu açıklamasının devamında yeni konut modelini şu şekilde tanıttı: "Bu noktada GYODER Yeni Konut Modeli’ni oluşturduk. Yap-işlet-devret modeliyle, bireysel değil kamusal kiraya veren yapısını oluşturuyoruz ve kiracıyla kiraya veren arasındaki problemleri ortadan kaldırıyoruz. Bu model, arsa maliyetini sıfıra indirerek kiraları yarı yarıya düşürüyor. Kamu ve özel sektör işbirliği modeliyle kullanıma açılacak arsalarda konutların üretilmesi sağlanırken, arsaların mülkiyeti de devlette kalıyor. Kiralar ise, ev sahiplerinin kontrolünden çıkarılarak devletin hakkaniyetli denetimine ve kurumsal firmaların yönetimine veriliyor"

KİRA SORUNU ÇÖZÜLECEK

Model ile yatay mimarı, yerli malzeme ve enerji tasarrufunun da şart koşulacağını söyleyen Kalyoncu, bununla orta ve orta alt gelir grubundaki vatandaşların gelirlerinin yüzde 30-50'sini aşmayacak formülle kiralık ev sunulacağına yer verildi. Yapılan açıklamada kiralık evlerin vatandaşlara 3 yıllığına kiralanacağına yer verildi. Kira sözleşmeleri 3 yılda bir yenilenecek. Kiracı isterse 3 yılın sonunda sözleşmesini yenileyebilecek. Kiracı isterse 49 yıla kadar bu evde kalabilecek. İstemezse çıkabilecek. Bu yolla evimden çık baskısı da ortadan kalkmış olacak. Kadın erkek konut grubumuza > TIKLA KATIL

TÜRKİYE BURADA KÖTÜ DURUMDA

Avrupa'da ev sahipliği oranı yüzde 70 iken Türkiye'de yüzde 56.7 seviyesinde. İstanbul'da 100 metrekare bir ev alacak kişi, kredi taksidi için aylık gelirinin yüzde 56'sını verecek. Dünyada bu oran, yüzde 25-30 arasında.

Söz konusu proje ile ilgili açıklama yapan Karaağaoğlu, "Seçeneklerden ilki banka finansmanı. Kamu otoritesi arsayı 49 yıllığına tahsis eder. Belirleyeceği bedele göre yapım-kiralama-işletme ihalesine çıkar. İşi alan şirket, arsanın üst hakkı ipoteği karşılığında bankadan kredi kullanarak işi yapar. Konutları kiralayarak tahsil ettiği kira bedelleriyle veya üst kullanım hakkını başkasına satarak kredisini öder" ifadelerini kullandı ve "İkinci seçenek ise sermaye piyasaları. Yapım-kiralama-işletme ihalesi ile işi alan şirket yapım bedeli+kâr için gayrimenkul sertifikası ihracına çıkar. SPK’nın onayı çerçevesinde her metrekare için bir sertifika ihraç ederek sağlayacağı finansmanla işi yapar" dedi.

BAŞVURU NE ZAMAN?

GYODER tarafından yapılacak konutlar içişn başvuruların 2024 senesinde başlaması bekleniyor